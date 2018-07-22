الطريق الخاطئ للدفاع عن عجز التجارة

يعتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خطأً أن العجز التجاري يعني أن الولايات المتحدة تخسر المنافسة فيما يتعلق بالتجارة الدولية. وفي محاولة لإثبات المنهج الخطأ الذي تتبعه الإدارة الأميركية حالياً، يقول بعض من منتقدي السياسة الاقتصادية للرئيس ترامب: إن العجز التجاري يقابله تدفق الاستثمارات الأجنبية، وهذا في الواقع أمر جيد، ليس كما يحاول تفسيره المنتقدون بأنه يضر باقتصاد الولايات المتحدة.

في الواقع، يأتي الاستثمار الأجنبي بأشكال مختلفة ولأسباب مختلفة، بعضها مرغوب أكثر من غيره.

ويرتبط العجز التجاري والاستثمار الأجنبي من خلال عملية حسابية بسيطة. إذا كان الأميركيون يستهلكون أكثر مما ينتجون، فإنهم سيستوردون أكثر مما يصدّرون. وهذه الفجوة الناتجة عن هذا الأمر، جنباً إلى جنب مع عمليات توزيع الفوائد وتوزيع الإيرادات، تسمى عجز الحساب الجاري، ويجب تمويلها من مبيعات الأصول، والذي يسمى فائض حساب رأس المال.

عند سماعك للاستثمار الأجنبي، يمكنك تصور أن تويوتا تبني مصنعاً جديداً، أو ايكيا تفتتح متجراً عملاقاً آخر أو شركات التنقيب عن النفط تحفر آباراً للنفط. لكن هذا نوع واحد فقط. والأرجح أن «يستثمر» الأجانب عن طريق شراء سندات وأذون خزانة أو سندات الشركات أو الأسهم أو الودائع المصرفية. أو بدلاً من الأجانب الذين يشترون أصولاً في الولايات المتحدة، فقد يعني ذلك أن الأميركيين يبيعون أو يشترون أصولاً أجنبية أقل. عادة، إنه مزيج من كل هذه الأشياء. وهذا الأمر له ثمن يجب دفعه وهذا الثمن سوف يدفعه الأميركيون في صورة الفوائد، والأرباح، والإيجارات للمستثمرين الأجانب في المستقبل.

هل هذا جيد أم سيئ؟ يجب على الولايات المتحدة أن تستثمر قدر المستطاع في المشاريع الواعدة، سواء في المنازل أو الأبحاث أو الأعمال. وإذا ادخر الأميركيون المزيد واستهلكوا أقل، فلن يكون هناك عجز تجاري ولا حاجة من الأساس للاستثمار الأجنبي؛ سيقدم الأميركيون كل ما يلزم من رأس المال وجني كل العوائد المستقبلية. وبما أن الأميركيين لا يدخرون إلا القليل، فمن الأفضل تمويل تلك المشاريع بالمدخرات الأجنبية وهذا أفضل من عدم الاستثمار وتمويل مشروعات جديدة. فعندما تتجاوز العوائد على المشروعات تكلفة رأس المال، تكون الولايات المتحدة أفضل حالاً.