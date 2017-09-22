8 دول أفريقية في «الشارقة الدولي للراوي»

الشارقة (الاتحاد)

تشارك ثماني دول أفريقية في فعاليات وبرامج النسخة السابعة عشرة من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، وينطلق في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري حتى السابع والعشرين منه، تحت شعار «السير والملاحم»، وهي: مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، والسودان، وموريتانيا، وساحل العاج، إلى جانب كينيا.

وفي بيان صحفي صدر أمس، أكد الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، على التنوع والتعددية التي تميز ثقافة إفريقيا، لافتاً إلى أنها تمتلك رصيداً غنياً من الحكواتيين والرواة. وأوضح المسلم أن مشاركة هذه الدول تتنوع ما بين عروض حية وورش تعليمية وتدريبية، حيث يشارك نجيب خروبي من تونس في ورشتي الفسيفساء والنقش على الفضة، إلى جانب عرض حي للفرقة التونسية في حفل السمر، أما دلال المقاري من الجزائر فتشارك في ورشة «الحكواتي الراوي من التراث للمعاصرة»، في حين تشارك الدكتورة نجيمة طاي طاي من المغرب في الجلسة الثانية من الندوة العلمية، وتقدم ورقة تحت عنوان «أثر السير والملاحم في الأدب العربي - السيرة الأزلية في المغرب نموذجاً».

وأكد أن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للرواة، هو على الدوام، دعم كبير وغير محدود، على مختلف الصعد.