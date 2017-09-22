محمد بنيس يشارك في لقاء شعري دولي في أميركا

محمد نجيم ( الرباط)

بدعوة من جامعة كولومبيا في نيويورك ومعهد الأدب المقارن والمجتمع بالجامعة العريقة ذاتها، يشارك الشاعر المغربي محمد بنيس في لقاء شعري دولي يقام من 21 إلى 30 سبتمبر الجاري، ويشارك فيه عدد من الشعراء المعروفين على المستوى العالمي، منهم: بيي ضاو (الصين)، نبانيتا ديف سن (الهند)، شارمسثا موهانتي (هونغ كونغ)، دوادا نداي (السينغال)، آن فيلدمان (الولايات المتحدة الأميركية)، أولاندو وايت (الولايات المتحدة الأميركية)، زهاي يوغمينغ (الصين)، وراوول زوريتا (التشيلي).

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات ينظمها المعهد والجامعة العريقة، وتمتد على مدى سنتين، تتناول وضعية حياة وموت اللغات من خلال موضوع: «التفكير في العدالة اللغوية في العالم».

ويتركز اللقاء الافتتاحي لهذه السنة في الحوار وتبادل الرأي حول الموضوع من خلال ندوة مغلقة، على امتداد يومين، تختص بالترجمة الشعرية، ثم إقامة أمسيتين شعريتين، الأولى في الجامعة والثانية في «بيت الشعراء».

كما دعا القسم العربي بجامعة كولومبيا الشاعر محمد بنيس لإلقاء محاضرة يوم 28 سبتمبر، في موضوع «ماذا تكتب القصيدة اليوم؟»، وقراءة شعرية ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كولومبيا و «بيت الشعراء»‭. ‭ ‬