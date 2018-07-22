«جي إف إتش» تمنح عقد تطوير وتشييد «كاليفورنيا فيلاج»

المنامة(الاتحاد)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية أمس عن ترسية عقد هندسة وشراء وتشييد كامل«اي بي سي» على الشركة الصينية للمعدات الهندسية لتشييد وتمويل ما نسبته 85% من مشروع «كاليفورنيا فيلاج» الكائن في دبي لاند بقيمة 150 مليون دولار أميركي. وسيتم تمويل العقد من قبل بنوك صينية ضمن بوليصة تأمين صادرة عن السلطات الحكومية الصينية.

وقال هشام الريّس الرئيس التنفيذي للمجموعة « نحن مسرورون من إقامة هذه الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الصينية للمعدات الهندسية والتي تعتبر مزوداً رائداً لخدمات الهندسة والشراء والتشييد الكامل على مستوى العالم.