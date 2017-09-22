ورقة بحثية تتقصّى مظاهر التجديد في الشعر الشعبي السعودي.. والشعراء يدخلون في الألق الإنساني

محمد عبدالسميع (الشارقة)
ضمن فعاليات الملتقى الشهري للشعر الشعبي التي نظمها مركز الشارقة للشعر الشعبي بدائرة الثقافة، أمس الأول، في قصر الثقافة بالشارقة، أحيا نخبة من الشعراء السعوديين أمسية شعرية، حضرها عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة، والشاعر راشد شرار مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي، ولفيف من محبي الشعر، وأدارها الشاعر الإعلامي راشد القناص.
وشارك الباحث السعودي عبد اللطيف الوحيمد بورقة بحثية بعنوان «مظاهر التجديد في الشعر الشعبي الحديث في المملكة العربية السعودية»، تناولت المظاهر اللغوية والفنية والفكرية التي تمظهر بها الشعر السعودي خلال العقدين الأخيرين من الزمن، وتأثر الشعر الخليجي بمنحاه واقتفاء أثره، وهذه الظاهرة تتمثل في اقتراب الشعر الشعبي النبطي المثقف من أبيه الفصيح من الناحية اللغوية والفنية والفكرية بفضل معطيات العصر الحديث من التعليم العالي والثقافة الفكرية والمعرفة العامة التي يتمتع بها مبدعوه من الشعراء الذين حلقوا في سماء الإبداع ليصل إلى كل شعوب العالم العربي.
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وقدم الشعراء قصائد في أغراض متنوعة تفاوتت في مضامينها ومدلولاتها الوطنية والاجتماعية والذاتية، معبرة عن الإنسان في كل أحواله وتطلعاته وتفاعله مع مفردات وأحداث عصره الحياتية.
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وجاءت قصائد الشاعرة تهاني (الأسمى) متوائمة ومترابطة مع الرؤى الحسية المرتبطة والمعبرة عن الإنسانية والعاطفة المتوهجة بالحيوية والغوص في المعنى، فقرأت قصائد: جب الرحيل، مُدام، وجل، ربيب الود، وجهك وطن. كما أنشدت الشاعرة دلال (غيمة) شعراً اتسم بالعذوبة والتواصل مع الوجدانيات والمناجاة والحكمة، فقرأت: حمامة سلام، يا زارع الود، الحلم الصعيب، طفلٍ وغندوره، زهور الخزامى، بوحٍ على الشط.
وفي ختام الأمسية، كرم عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة، وراشد شرار مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي، المشاركين في الملتقى.