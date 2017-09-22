«الأسرع مع الأكثر».. تفاصيل تحكي اليوميات

غالية خوجة (دبي)

استضاف مركز (تشكيل/‏‏‏ ند الشبا) بدبي، مساء أول من أمس، معرضاً فردياً للفنانة الباكستانية رجاء خالد (مواليد 1984/‏‏‏ المملكة العربية السعودية وتقيم في دبي)، ويستمر لغاية (26/‏‏‏ أكتوبر/‏‏‏ 2017).

يحمل عنوان المعرض (الأسرع مع الأكثر)، دلالةَ عصرٍ متسارع الإيقاعات، وبه تختتم الفنانة مشاركتها في برنامج الممارسة النقدية (2016-2017)، الذي انطلق عام (2015) ليقدم دعماً فعالاً متواصلاً للفنانين بغية تطوير أعمالهم، كما يشجع التجارب والأبحاث المتعددة التخصصات. وبدوره، يعمل مركز تشكيل مع الفنانين والقيمين بهدف تحديد الجهات المشاركة من أجل المساهمة في ولادة المشروع، وتخطي العقبات، ومعالجة التحديات، والعمل معاً كجزء من هذا البرنامج. وهذا العام، عملت رجاء خالد مع المشرف جاريت فاديرا وافتخار دادي، لتنجز أعمالها المهتمة بتفاصيل الحياة اليومية، التي أكدت أن التركيز عليها نابع من أنها تمنحها نظرة عميقة عن المدينة والمجتمع، وتجعل تلك العلاقة ذاكرة للعمل الفني، كما في حالة الطائر ولونه الأصفر المفعم بلون الموضة، على حدّ تعبيرها، أو تلتقط تلك العلاقة صوراً لتظهر ألوان التفاصيل والأجزاء والكل، مثل الألوان الموجودة على السيارة، أو تلك المنعكسة من الأشياء والألبسة، وتابعت: أرسم، وألتقط بعدستي تلك الحركة اللونية. واعتبرت الفنانة معرضها هذا «أفضل معرض أقدمه على الصعيد الشخصي، لأنني استفدتُ من وجهات النظر النقدية وخبرة المشرفين، كما أنني شعرتُ في (تشكيل) بالمتعة والسعادة والهدوء والدعم والراحة في التنفيذ والأداء».