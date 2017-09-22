أحمد مطاعن: قصائدي أصابعي وحبُّ الوطن يُنطِق اللّسان

عبير العريدان (الرياض)
صاحب الشخصية الأدبية السعودية لعام 2017، الأديب الشاعر أحمد إبراهيم مطاعن، عميد الأدب في مدينة أبها، أديب ومثقف يبلغ من العمر 85 سنة. له دواوين شعرية عدة، منها: دورة الأيام، و ملحمة المجد، وبصمات خالدة، ووخز الوله وعطر الصلة واصحب الشمس، ودوَّن رحلة حياته في: «قطرات من عرق الماضي»، وفيه عرض مسيرة أدبية حافلة بالمنجزات ليكون أنموذجاً يحتذى به للصمود أمام تحديات الحياة.
كما ساهم في فتح مكتبة كبيرة في منزله متخصصة في ثقافة عسير وأهلها، وتضم عدداً من الوثائق والمخطوطات الخاصة في تاريخ المنطقة ثقافياً واجتماعياً، وتعتبر مرجعاً لمن أراد البحث والمرتقى العلمي ثقافة وفكراً وتاريخاً. وفي حديثه لـ «الاتحاد» يضيء على جوانب متعددة من حياته وتجربته.
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وعن عسير وأجوائها الجغرافيّة والجماليّة والثّقافيّة والتّاريخيّة وبماذا صبغت شعره، يوضح: جمال الطبيعة والحس الثقافي عند المجتمع، حيث «أبها» بلد الشعر وهي الملهمة التي تجمع كل العناصر المثيرة للشعر والأدب، فالإنسان بطبيعته يحب الشعر والفن، وإذا كانت الإبل تتأثر عندما تسمع الحداء، فكيف بالإنسان وقد خلق مرهف الحس بالفطرة.
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ويجيب الشاعر مطاعن عن سؤال حول كتابته عن مسقط رأسه، وعما إذا كانت هذه الكتابة جزءاً من الإرث الاجتماعي للحفاظ على الهوية الجنوبية، قائلاً: «حب الوطن يُنطِق اللّسان، وأعتبره مصدراً من مصادر الثقافة، فالحب ليس الحب العاطفي فقط، فحب الوطن المصدر الأساسي لثقافة الإنسان». وعن رؤيته للواقع الشعري الراهن، يقول: «إذا نظرنا للجانب الثقافي كمرجع للأجيال فالنهضة التعليمية تفوق كل شيء، وكل بحسب استطاعته، واختلاف الشعر الحديث عن القديم بسيط بتجرده عن قواعد اللغة العربية، لذلك اعتبر الشعر بالفصحى هو الأرسخ والتاريخي والقادر على العيش والتعايش، والشعر العربي راسخ ولا يتغير بتغير الزمن، وهو موجود من قديم التاريخ ولا يزال حتى الآن، فهو لغة الحرب والسلم في العصور الماضية، واليوم أصبح الشعر مكوناً من مكونات الثقافة وتوسيع المدارك، فالشعر والنثر كل منهما مكمل للآخر».
ويـؤكد مطاعن في نهاية حديثه أن نظرته إلى قصائده تشبه نظرة الإنسان إلى أصابع يديه: «فهو يرى فيها جمالاً مختلفاً، وأنا أحب جميع قصائدي».