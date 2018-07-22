«جمارك أبوظبي» تنظم 46 برنامجاً خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)
قالت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إنها نظمت 46 برنامجاً تدريبياً متنوعاً خلال النصف الأول من عام 2018، وذلك في إطار الخطة التدريبية المعتمدة للإدارة العامة للجمارك لعام 2018 بواقع 96 برنامجاً ما بين الأمني والجمركي والإداري على مدار العام.
وأكد راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي حرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على دعم العنصر البشري ذي الخبرة والمهارة الجمركية، والذي يتحقق من خلال التدريب المستمر للكوادر البشرية، وتطوير الكفاءات وصقلها وبناء القدرات من خلال منح جميع موظفي الإدارة العامة للجمارك فرص التدريب والتطوير الوظيفي في سبيل تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الإدارة العامة للجمارك ضمن معايير الجودة والتميز.
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وأكد حرص الإدارة العامة للجمارك على التعاون مع باقي شركاء الجمارك الاستراتيجيين من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والتجار والمصدرين والمستوردين، لتطوير البرامج التدريبية وتنظيم ورش العمل والمحاضرات المعززة بأحدث الأجهزة الإلكترونية والنظم التقنية، التي من شأنها دعم وتعزيز فاعلية منظومة العمل الجمركي في إمارة أبوظبي وفق أحدث الممارسات العالمية.
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وتم تنفيذ (3) برامج تدريبية ضمن الخطة التدريبية الداخلية للشركاء الاستراتيجيين، حيث تم تنفيذ برنامجين لصالح الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بعنوان «طرق وأساليب التهريب» و»أساليب التفتيش على المركبات والأشخاص» بمشاركة (20) متدرباً في كل برنامج، كما تم تنفيذ برنامجاً تدريبياً لصالح موظفي جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بعنوان «دورة التفتيش الأمني التأسيسية لمنتسبي جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل» بحضور (80) متدرباً.