«جمارك أبوظبي» تنظم 46 برنامجاً خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إنها نظمت 46 برنامجاً تدريبياً متنوعاً خلال النصف الأول من عام 2018، وذلك في إطار الخطة التدريبية المعتمدة للإدارة العامة للجمارك لعام 2018 بواقع 96 برنامجاً ما بين الأمني والجمركي والإداري على مدار العام.

وأكد راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي حرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على دعم العنصر البشري ذي الخبرة والمهارة الجمركية، والذي يتحقق من خلال التدريب المستمر للكوادر البشرية، وتطوير الكفاءات وصقلها وبناء القدرات من خلال منح جميع موظفي الإدارة العامة للجمارك فرص التدريب والتطوير الوظيفي في سبيل تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الإدارة العامة للجمارك ضمن معايير الجودة والتميز.

وأضاف المنصوري أن جمارك أبوظبي تحرص على دعم وتعزيز الموارد البشرية المواطنة لديها من خلال تطوير مهارات وقدرات الموظفين، والذي تم باعتماد الخطة التدريبية السنوية لعام 2018 بواقع (96) برنامجاً تدريبياً متنوعاً، وقد تم تصميم الخطة التدريبية السنوية بشكل يحرص على تنظيم دورات تدريبية حسب المسميات الوظيفية واحتياجات الموظفين في الإدارات والأقسام والمراكز الجمركية المتنوعة في إمارة أبوظبي، حيث يتم استقبال طلبات الترشيح من الموظفين والإدارات للدورات الفردية والجماعية، ومن ثم تنسيقها وأخذ الموافقات اللازمة والبدء في تنفيذ الدورات في كل من معهد الجمارك بأبوظبي ومعهد التدريب الجمركي بالعين وقاعة التدريب في مركز جمرك الغويفات.

وأكد حرص الإدارة العامة للجمارك على التعاون مع باقي شركاء الجمارك الاستراتيجيين من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والتجار والمصدرين والمستوردين، لتطوير البرامج التدريبية وتنظيم ورش العمل والمحاضرات المعززة بأحدث الأجهزة الإلكترونية والنظم التقنية، التي من شأنها دعم وتعزيز فاعلية منظومة العمل الجمركي في إمارة أبوظبي وفق أحدث الممارسات العالمية.

ووفقاً للتقرير التدريبي لعدد البرامج التدريبية المنفذة خلال النصف الأول من عام 2018، بلغ عدد المنتسبين خلال البرامج المنفذة في النصف الأول من العام (847) موظف جمركي، و(98) موظف من جهات أخرى (الاتحاد النسائي العام – الطاقة – المجلس الأعلى للأمومة والطفولة – جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية - مجلس أبوظبي الرياضي – مؤسسة الإمارات )

وتم تنفيذ (3) برامج تدريبية ضمن الخطة التدريبية الداخلية للشركاء الاستراتيجيين، حيث تم تنفيذ برنامجين لصالح الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بعنوان «طرق وأساليب التهريب» و»أساليب التفتيش على المركبات والأشخاص» بمشاركة (20) متدرباً في كل برنامج، كما تم تنفيذ برنامجاً تدريبياً لصالح موظفي جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بعنوان «دورة التفتيش الأمني التأسيسية لمنتسبي جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل» بحضور (80) متدرباً.