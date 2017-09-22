طموحات «ماكرون» الأوروبية رهن الانتخابات الألمانية

باريس (أ ف ب)

يُعوّل الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» على الانتخابات التشريعية الألمانية بشكل كبير، سواء بالنسبة له أو بالنسبة لفرنسا أو حتى أوروبا. ورغم أنه يبدو مرتاحاً لفوز المستشارة أنجيلا ميركل المرتقب بولاية جديدة، إلا أن شهر العسل بينهما قد لا يدوم طويلاً.

ولم يدخر الرئيس الفرنسي جهداً منذ انتخابه في مايو لتوطيد الرابط بين باريس وبرلين، وهو الطامح إلى «إعادة تأسيس» أوروبا بعد «زلزال بريكست». وإن كان مشروعه الأوروبي أقرب إلى طروحات خصم ميركل المرشح الاشتراكي الديموقراطي «مارتن شولتز»، إلا أنه حريص أيضاً على الحفاظ على علاقة الشراكة والتفاهم القائمة بينه وبين المستشارة المحافظة.

وتقول الخبيرة في المسائل الأوروبية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن «رونجا كمبين»: «إن ماكرون يرى جيداً كيف يمكنه الاستفادة من مكانة أنجيلا ميركل على الساحة الدولية من أجل دفع أفكاره المتعلقة بأوروبا قدماً». ويدعو الرئيس الفرنسي الناشط على المستوى الأوروبي، إلى إصلاح منطقة اليورو لمنحها ميزانية ووزيراً للمالية وبرلماناً خاصاً بها.

ويتصل هذا الموضوع بمسائل كثيرة تعتبر من المحرمات. فإن كانت فرنسا تهدف من خلال مشروعها إلى إنعاش الاستثمار والنمو في أوروبا، فإن برلين ترتاب من كل ما يمكن أن يوحي بتعميم أعباء الديون، وتتمسك بوجوب ضبط العجز في الميزانيات العامة.