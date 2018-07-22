أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ولجنة الشركات وحقوق الملكية الفكرية في جنوب أفريقيا «سي آي بي سي»، مؤخراً، مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المشترك بين الطرفين فيما يتصل بتبادل أفضل ممارسات التسجيل، والأطر التشريعية، وتشارك الخبرات الفنية والمعلومات، وإجراءات تسجيل الشركات والكيانات القانونية لدى الجانبين.

ونصت المذكرة التي وقّعها كل من أديف روي فولر، المفوض العام للجنة الشركات وحقوق الملكية الفكرية في جنوب أفريقيا، وظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، على تفعيل جوانب المعرفة، وتعزيز التفاهم حول الإجراءات المتبعة والأطر التقنية المستخدمة لدى الطرفين، واستدامة تشارك المعلومات حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك مثل تطوير المعايير الدولية ومستجدات عمليات تسجيل الشركات.

واتفق الطرفان على تقديم سبل الدعم المشترك لتعزيز أعمال التسجيل، وبحث إطلاق البرامج التدريبية المشتركة للموظفين، وتشارك المعلومات حول الفعاليات العامة المتصلة بعمليات التسجيل، والتعاون في الترحيب بوفود الهيئات التنظيمية الأخرى المهتمة بالتعرف على الممارسات المتبعة لدى الطرفين.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «تؤسس مذكرة التفاهم مع لجنة الشركات وحقوق الملكية الفكرية في جنوب أفريقيا لشراكة استراتيجية جديدة تعزز من شراكاتنا المتنامية مع أبرز الجهات المعنية بالتسجيل حول العالم لتشارك أفضل الممارسات.

ونتطلع عبر تفعيل التعاون المستمر مع شركائنا الجدد في جنوب أفريقيا لتشارك المعرفة، وتطوير عمليات التسجيل في سوق أبوظبي العالمي».