أفغانستان تحارب فساد النخبة بتكتيكات «هوليوودية»

كابول (د ب أ)

في إطار تكثيف حملتها لمكافحة الفساد، لجأت أفغانستان إلى تكتيكات أحياناً ما تكون أشبه بفيلم هوليوودي مثير. وأوقعت إحدى القضايا الشهيرة بجنرال في وزارة الداخلية طلب رشوة قيمتها 200 ألف دولار من شركة أميركية تشارك في مناقصة لتزويد سيارات الشرطة بالوقود.

وأبلغت الشركة مركز العدالة لمكافحة الفساد الذي تم إنشاؤه مؤخراً، حيث اعتقل مخبروه الجنرال اللص بعد ذلك ببضعة أيام.

ويتذكر «أليف أورفاني» المدير العام لمركز العدالة لمكافحة الفساد: «لدينا زميل يبدو مثل رجل أعمال.. لطيف وسمين». وقدم العميل نفسه على أنه ممثل الشركة المزايدة، ووافق على الرشوة وظهر في مقابلة ثانية ومعه 200 ألف دولار في عشر حزم كل منها تضم 20 ألفاً.

ويقول «أورفاني»: «إن الجنرال الذي خشي أن يتم تصويره أطفأ الأنوار استعداداً للتسليم، غير أن الزميل كان لديه وسيلة تنصت ملتصقة بملابسه وعندما بدأ الجنرال في العد بصوت عال في الجو شبه المظلم، اندفعنا واعتقلناه متلبساً ومعه النقود». وحكم على الجنرال بالسجن 12 عاماً.