دبي (الاتحاد)

أبرم بنك دبي الإسلامي، اتفاقية تعاون مشترك مع سكاي واردز طيران الإمارات، لإطلاق بطاقات ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات الجديدة من بنك دبي الإسلامي، والتي صممت خصيصاً لتقدم قيمة استثنائية للمجتمع المتنامي في البلاد من المسافرين الدائمين.

وتجمع هذه الشراكة اثنتين من العلامات التجارية الرائدة في دولة الإمارات، لتقدم مجموعة من بطاقات الائتمان المميزة لكسب أميال سكاي واردز، بالإضافة إلى مميزات رائعة أخرى. وتتوفر بطاقات ائتمان سكاي واردز طيران الإمارات من بنك دبي الإسلامي بثلاث فئات، وهي بطاقات ائتمان إنفينيت، وسيغنتشر، وبلاتينوم، والتي تتيح للمتعاملين الحصول على أميال سكاي واردز مقابل عمليات الشراء اليومية ابتداءً من محلات البيع بالتجزئة، وصولاً إلى فواتير المرافق والخدمات العامة.

وعلاوة على ذلك، ستوفر البطاقات للمتعاملين المشتركين مزايا حصرية تشمل: كسب ما يصل إلى 75 ألف ميل من أميال سكاي واردز، والفئة الفضية في سكاي واردز طيران الإمارات، ودخولاً غير محدود إلى أكثر من 850 صالة مطار حول العالم عبر خدمة «لاونج كي»، وخدمات المساعدة الدولية، والـتأمين على السفر، عروض المطاعم.