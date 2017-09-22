المسلمون متمسكون بأوطانهم في أوروبا رغم التمييز

فيينا (وكالات)

كشفت دراسة مفصلة نشرت أمس أن ثلاثة أرباع المسلمين، الذين يعيشون في أوروبا، يقولون «إنهم مرتبطون بالبلد الذي يقيمون فيه، ويعربون بنسبة عالية عن ثقتهم بالمؤسسات، حتى وإن كان أكثر من ثلثهم يشعرون بالتمييز بسبب أصولهم».

وأجرت الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في 2016 على عينة من 10.527 شخصاً أعلنوا أنهم ينتمون إلى الدين الإسلامي، ويقيمون في 15 من بلدان الاتحاد الأوروبي. ويحوز أكثر من نصف الأشخاص الذين شملهم التحقيق، جنسية البلد الذي يقيمون فيه.

وتفيد نتائج الدراسة بأن 76 في المئة من الأشخاص الذين شملتهم، يؤكدون أنهم يشعرون «بارتباط قوي» بالبلد الذي يعيشون فيه.

وعلى مقياس 1 إلى 5، يبدو هذا الرابط في أعلى مستوياته في كل من فنلندا والسويد والمملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا، لكن أضعف مستوياته مسجلة في كل من إيطاليا وهولندا والنمسا واليونان. وفي بلدين هما فرنسا وهولندا، يعد الرابط أضعف بقليل لدى أطفال المهاجرين المسلمين مما لدى ذويهم.