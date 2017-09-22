بالمال والجنة.. «داعش» يستدرج الصغار في الفلبين

مدينة ماراوي (رويترز)

عندما شاهد جليل المقاتل الفلبيني الذي لا يزال في سن المراهقة قائده يحمل رأس أحد جيرانه أدرك أن الوقت قد حان للهرب من مدينة «ماراوي». وتعرضت البيوت في هذه المدينة للنهب، وأطلق الرصاص على البعض أو كان الأسر مصيره، والآن تدك قوات الحكومة الفلبينية وطائراتها الحربية والهليكوبتر المقاتلين الموالين لتنظيم «داعش» الذين استولوا على مناطق واسعة من المدينة في 23 مايو الماضي.

وروى جليل ابن السابعة عشرة أنه صادف جماعة من أقرانه المقاتلين بقيادة زعيم المتمردين عبد الله ماوتي بعد مرور ستة أيام على احتلال المدينة، وكان بينهم طفل بدا في العاشرة من عمره. وكانوا يهللون لقطع رأس شخص من الحي الذي يعيش فيه جليل متهم بأنه جاسوس.

وقال جليل مشترطاً، عدم الكشف عن بقية اسمه لحمايته من أي محاولة للانتقام منه: «كان عبد الله ماوتي يمسك برأس الرجل»، مضيفاً: «عند ذلك أدركت أن عليَّ أن ألوذ بالفرار، ولم أرد أن أشارك في ذلك». وقامت السلطات بوضعه تحت الحماية، وقالت إنه ساعد في الكشف عن هويات المسلحين الذين يقاتلون في ماراوي.

ونوّه جليل إلى أن انخراطه في صفوف المتشددين بدأ عندما كان في الحادية عشرة في بلدة بياجابو الريفية الواقعة على مسافة 20 كيلومترا من ماراوي، حيث تم إقناعه بالانضمام إلى 40 من الصغار في معسكر للتدريب، مقابل وجبات ومبلغ 15 ألف بيزو (294 دولاراً) في الشهر. وجليل واحد من مئات الشبان، الذين استمالهم أتباع تنظيم «داعش» في جزيرة مينداناو، التي ينتشر فيها الفقر بجنوب الفلبين، وتخشى حكومات في جنوب شرق آسيا أن تصبح معقلاً إقليمياً للتنظيم الإرهابي بعدما فقد مناطق نفوذه في سوريا والعراق.

وأفاد اثنان في سن المراهقة من ذلك المعسكر بأنه تم إغراؤهما بالمال وبالزواج ووعود بدخول الجنة بعد الموت. وقال أحدهما وهو في سن الثامنة عشرة: «تدربنا على كيفية تفادي الحواجز الأمنية، وعلى نصب الكمائن والتحرك من دون صوت». ووصف كيف تعلم هو وآخرون تفكيك البنادق وصنع القنابل والقتال المتلاحم. ويقول «روميل بانلاوي» المدير التنفيذي لـ«معهد الفلبين لبحوث السلام والعنف والإرهاب»: «إن الأجانب الذين يعملون لتجنيد أنصار ينشطون في مينداناو منذ سنوات، غير أن الدعاية الفعّالة من جانب داعش، وصعود نجم أسرة ماوتي المتشددة، أدى إلى زيادة كبيرة في أتباع التنظيم». وأوضح «بانلاوي»، الذي يتابع عملية التعبئة في مينداناو من خلال مرشدين وتقارير استجواب الشرطة للمسلحين، أن عملية التجنيد تحدث الآن بسرعة كبيرة جداً، وأصبحوا متمرسين، وهم منظمون خطيرون للجماهير، ومتعهدون خطيرون لتوريد المجندين.