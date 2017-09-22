استفتاء كردستان.. هروب إلى الأمام بخزائن فارغة وديون

بغداد (أ ف ب)

حددت سلطات كردستان العراق 25 سبتمبر الجاري موعداً للاستفتاء على الاستقلال، في وقت يمر الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي، بأسوأ أزمة اقتصادية منذ تأسيسه.

وأفاد تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي بأن «الصدمة شديدة، فحكومة الإقليم المستقلة تواجه انخفاضاً في الإيرادات، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الاستثمارات وتأخير في المدفوعات، خصوصاً بالنسبة إلى رواتب الموظفين الحكوميين، واللجوء إلى الاقتراض عبر شركات خاصة محلية وأجنبية ومصارف خارجية». وأكد التقرير أن «الأزمة المالية لها تأثير سلبي كبير على النمو الاقتصادي».

وتمكن إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي وفقاً للدستور العراقي الذي أقر عام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، من استقطاب المستثمرين كونه منطقة مستقرة أمنياً في بلد يعيش فوضى أمنية منذ سقوط النظام السابق.

وتحولت مدينة إربيل التي كانت شبه منسية في عهد النظام السابق إلى مدينة مزدهرة، وارتفعت فيها مبان وفنادق حديثة ومراكز تجارية، واستقبلت رجال أعمال أجانب يخططون للقيام بأعمال تجارية واسعة في الإقليم.