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تحقيق

«انتصار هشّ ».. الأسد يسيطر علـى أطلال سوريا بقوة روسيا
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تاريخ النشر: الجمعة 22 سبتمبر 2017

موسكو (د ب أ)

بدأت روسيا في سبتمبر عام 2015 قصف المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين في سوريا لتدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتحول دون سقوطه. وبقوة روسيا، حقق الأسد «انتصاراً هشّاً»، وبات يسيطر مجدداً على أطلال معظم المناطق الحضرية والمناطق الريفية، التي دمرتها سنوات الحرب الأهلية.

ويرى «أرون لوند»، الخبير في الشأن السوري بمؤسسة «ذا سنشري فاونديشن» البحثية الأميركية، أنه «إذا لم يحدث شيء دراماتيكي، فأنا أعتقد أن الحكومة السورية قد انتصرت بشكل أو بآخر في الحرب بالمعنى الاستراتيجي الأوسع، أو على الأقل يمكن القول إن خصوم الأسد قد خسروا الحرب».

ويتفق «مارك جاليوتي»، الخبير في قضايا الأمن الروسي، مع هذا الرأي، ووصف التدخل الروسي بأنه شكل «نجاحا تكتيكياً، على المستويين العسكري والسياسي».

ومن المتوقع أن يكون للمستوى العميق للدعم الذي تقدمه روسيا إلى سوريا، مع التحركات لتعزيز المنشآت البحرية والجوية الروسية على السواحل السورية، آثاره بعيدة المدى بالنسبة لموسكو.

وعلى الرغم من ذلك، يؤكد «جاليوتي»، الباحث البارز في معهد العلاقات الدولية ببراغ، أن نهاية الحرب لا تبدو قريبة، وموسكو الآن ملتزمة بصورة أساسية بدعم الأسد مهما طالت المدة. ... المزيد
     
 