تحسن تكلفة المعيشة في الشارقة وعجمان بفضل انخفاض الإيجارات

عجمان (الاتحاد)

أظهر تقرير دوبيزل العقارية، عن النصف الثاني من العام الحالي، انخفاض الحاصل في متوسّط الإيجارات في المناطق الرئيسية في الشارقة. إذ شهدت النهدة والخان أكبر نسبة بين هذه الانخفاضات وصلت إلى 16% في النصف الأول من 2018، مقارنة بالفترة عينها من عام 2017، تلتهما منطقة التعاون بنسبة 14% ومويلح التجارية بنسبة 2%. وشهدت الشقق المؤلفة من غرفتي نوم في النهدة انخفاضاً بلغ 20%، ليتراجع متوسّط الإيجار فيها إلى 36,000 درهم سنوياً.

ومن ناحية أسعار البيع في الشارقة، شهدت منطقة الخان زيادة طفيفة في متوسّط ​​سعر البيع بلغت 4%، بينما شهدت المناطق الرئيسية الأخرى انخفاضاً في الأسعار، على غرار المجاز بنسبة 19%، والنهدة بنسبة 9%، كما شهدت منطقة التعاون تراجعاً بنسبة 4%.

وكانت النهدة ومويلح التجارية والتعاون أكثر المناطق بحثاً بين الباحثين عن العقارات في دوبيزل سواء للبيع أو الإيجار.

وبشكل مماثل، شهدت إمارة عجمان تراجعاً في الإيجارات وأسعار البيع على حد سواء وفي جميع أنحاء الإمارة، بحيث شهدت الجرف والمنطقة الصناعية أكبر هذه الانخفاضات بنسبة بلغت 18% مقارنة بالعام 2017. تلتها الصوان بنسبة 14% ومدينة الإمارات بنسبة 10%.

وقال سامر عابدين، المدير العام لدوبيزل العقارية: «مع الانخفاض العام الذي يشهده القطاع العقاري في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، أصبحت تكاليف المعيشة أكثر يسراً. فقد أدت وفرة المعروض إلى تشكيل سوق أكثر تنافسية في التسعير. وتوضح بياناتنا أنّ أسعار بيع الشقق في عجمان، على وجه الخصوص، قد انخفضت بمعدل أكثر وضوحاً من الإيجارات، مما يمنح الباحثين عن عقارات فرصة ممتازة للاستثمار».