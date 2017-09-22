حشد من المتشددين البوذيين يمنع وصول المساعدات للروهينجا

سيتوي، بورما(أ ف ب)

اشتبكت عناصر من الشرطة الميانمارية مع حشد غاضب كان يمنع عبور مركب مساعدات في ولاية راخين، فيما قتل تسعة أشخاص في حادث شاحنة للصليب الأحمر في بنجلاديش أمس مما يعرقل جهود الإنقاذ العاجلة لمسلمي الروهينجا الذين فروا من أعمال العنف.

ولا يزال التوتر كبيراً في أنحاء راخين، حيث تسببت هجمات لمتمردين من الروهينجا نهاية الشهر الماضي في إجراءات عسكرية مشددة اضطر معها أكثر من 420 ألف شخص للفرار إلى بنجلاديش فيما اعتبرت الأمم المتحدة ذلك حملة «تطهير عرقي». وتخشى هيئات الإغاثة أن يكون عشرات آلاف الأشخاص العالقين في ولاية راخين بأمس الحاجة للمساعدة، مع صعوبة وصول الفرق الإنسانية رغم تعهد الحكومة بإتاحة ممر آمن.

وأثارت الأزمة إدانات دولية للحاكمة الفعلية لبورما اونج سان سو تشي لرفضها توبيخ الجيش الميانماري القوي إثر فرضه الإجراءات القمعية التي قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إنها ترقى إلى مستوى «إبادة».

وتجمع نحو 300 شخص من البوذيين الغاضبين في سيتوي عاصمة راخين في ساعة متأخرة أمس الأول عند رصيف مائي، حيث كان مركب محمل بالمساعدات يستعد لعبور نهر وصولا إلى مونجداو، حيث هناك حاجة ماسة للمساعدات.