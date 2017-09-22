تركيا تسجن 14 محامياً يدافعون عن مدرسين مضربين عن الطعام

اسطنبول (أ ف ب)
قضت محكمة تركية أمس بسجن 14 محامياً بصورة احترازية بتهم الإرهاب يمثلون الأستاذة الجامعية نورية غولمين والمدرس سميح اوزاكجا المضربين عن الطعام منذ ستة أشهر احتجاجا على إقالتهما في إطار الحملة الأمنية التي شنتها السلطات. وتبنى معارضو الحملة الأمنية التي تبعت محاولة الانقلاب التي استهدفت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 15 يوليو العام الماضي قضية المدرسين المسجونين منذ مايو.
وكان غولمين وأوزاكجا بين أكثر من 140 ألف موظف في القطاع العام تمت إقالتهم أو وقفهم عن العمل بموجب حالة الطوارئ التي فرضت بعد الانقلاب الفاشل.
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وبعد المساءلة، قضت محكمة في اسطنبول بسجن 14 من المحامين بتهمة «الانضمام إلى مجموعة إرهابية مسلحة» فيما أُفرج عن اثنين.
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ونفى المدرسان ومكتب حقوق الشعب الاتهامات الموجهة إليهم على حد سواء.