«المدن الترفيهية العالمية» تنقل أبوظبي إلى حقبة جديدة من السياحة

رشا طبيلة (أبوظبي)

تنقل «المدن الترفيهية العالمية» في جزيرة ياس، أبوظبي إلى حقبة جديدة من السياحة الترفيهية والتي ستعزز مكانتها على الخريطة العالمية وتسهم في زيادة إقبال السياح من مختلف دول العالم، وفي نفس الوقت ترفع الطلب من السياحة الداخلية، بحسب خبراء في القطاع.

فالعلامات العالمية التي تحملها تلك المدن الترفيهية، والتي اختارت أبوظبي، لتكون وجهتها المفضلة في المنطقة، يؤكد مكانة الإمارة عالمياً في القطاع السياحي والمستقبل الواعد الذي تحمله لزوارها.

فبعد افتتاح عالم فيراري أبوظبي في عام 2010، والتي تلاقي نجاحاً وإقبالاً كبيراً من السياح، افتتحت المدينة الترفيهية المائية «ياس ووتروورلد» بداية عام 2013 لتصبح وجهة عالمية ترفيهية تستقطب الزوار من مختلف الدول.

وتستمر أبوظبي في تعزيز مفهوم المدن الترفيهية، لتفتتح يوم الـ 25 من الشهر الجاري «عالم وارنر براذرز» في الجزيرة، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى على الإطلاق في العالم التي تحمل علامة وارنر براذرز، وتبلغ مساحتها 1.65 مليون قدم مربعة، وتقدم تجربة لا مثيل لها وتجمع أبرز الشخصيات والقصص العالمية تحت سقف واحد وللمرة الأولى في المنطقة، ما يجعلها المكان الأمثل لضيوفها لخوض تجربة لا تنسى.