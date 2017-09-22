ترامب يأمر بعقوبات على الشركات التي تساعد كوريا الشمالية

نيويورك (وكالات)

مهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الطريق أمام فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تقوم بأعمال مع كوريا الشمالية، في خطوة أولى يمكن أن تقود لمعاقبة شركات صينية ومن جنسيات أخرى. ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على «أفراد وشركات تموّل وتسهّل التجارة مع كوريا الشمالية»، في تشديد للخناق الاقتصادي المفروض على بيونج يانج.

وأعلن ترامب أيضا أن المصرف المركزي الصيني أمر مصارف البلاد بوقف تعاملاتها مع كوريا الشمالية، مرحّبا بهذه الخطوة التي اعتبرها «شجاعة للغاية» و»غير متوقعة». ولم تؤكد بكين في الحال ما أعلنه ترامب في هذا الشأن.

وفي بروكسل، أفادت مصادر دبلوماسية أن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعطت أمس الضوء الأخضر لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ردا على التجربة النووية الأخيرة للنظام الستاليني.

وقال اثنان من هذه المصادر إن العقوبات الأوروبية الجديدة التي ستضاف الى تلك التي فرضها مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي على بيونج يانج، ستتضمن خصوصا فرض حظر على قيام اي شركة أوروبية بتصدير النفط الى كوريا الشمالية أو الاستثمار في هذا البلد.