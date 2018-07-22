«موارد الفجيرة» تناقش خطط سير العمل والاستراتيجيات الجديدة

الفجيرة ( الاتحاد )

عقدت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اجتماعها الاستراتيجي الخامس والذي يناقش خطط سير العمل وأبرز المستجدات، بحضور المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة ورؤساء الأقسام و الإدارات و عدد من الموظفين .

وتمّ خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع العام المنصرم، إضافة إلى مناقشة العقبات التي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول الجذرية لها، وضرورة تبسيط إجراءات المعاملات وتقديم كافة الخدمات لإنجاز معاملات الجمهور في وقت قياسي، و كذلك رفع جودة الخدمات في الأداء المؤسسي و الموارد البشرية ورعاية مشاريع الطرق لدعم مسيرة الاقتصاد التنموي في الإمارة.

وقدّم رؤساء الأقسام والإدارات عرضاً لأبرز وأهمّ المستجدات المرتبطة باستراتيجية المؤسسة والمتمثّلة في 4 محاور رئيسية ، هي التحول الرقمي، والأداء المؤسسي، والمسؤولية المجتمعية، والتطوير المؤسسي، وذلك من خلال الأعمال والأنشطة والمبادرات والمشاريع المقررة خلال العام الحالي، وتلك التي مازالت قيد التنفيذ، إلى جانب المشاريع التي قدمت خلال النصف الأول من العام الجاري، منها رفع كفاءة الخدمات المقدمة والمشاريع الاقتصادية مثل الخريطة الذكية لإمارة الفجيرة ومشروع دليل الاستثمار التعديني للإمارة وتحديث إجراءات مراكز الخدمات ونظام الدفع الآلي والتشغيل التجريبي لبرنامج الخدمة الذاتية للموظفين في الموارد البشرية، ومتابعة جدول أعمال البرنامج الصيفي « قيض الخير» الذي هو جزء من مسؤولية المؤسسة المجتمعية. كما تخلل الاجتماع تقريراً عن غرفة العمليات والاتصال والأجهزة المرتبطة بها، وخوادمها الإلكترونية التي تخدم أغراض التفتيش البيئي والخطط الاستراتيجية للفترة القادمة، مع استمرار الحملات التوعوية والتدريبية التي ينفذها قسم البيئة والصحة والسلامة لآخر العام الجاري 2018.