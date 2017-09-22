الاتفاق النووي الإيراني أمام مستقبل غامض

نيويورك (وكالات)

التقت الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في أجواء من التوتر أمس الأول في الأمم المتحدة دون التمكن من الخروج من الطريق المسدود الذي أفضى إليه تشكيك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الاتفاق.

وفي أجواء تزداد حدة كل يوم نتيجة التصريحات النارية لترامب، التقى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف للمرة الأولى بمبادرة من الاتحاد الأوروبي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم لمتحدة.

وشاركت في اللقاء الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق الذي وقع في فيينا عام 2015 وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقال مصدر أوروبي إن اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة كان «صعبا»، مضيفا أن تيلرسون وظريف تحادثا «بشكل مباشر» ومطولا. وقال الوزير الأميركي «النبرة كانت عملية للغاية، لم يكن هناك صراخ ولم نتراشق بالأحذية»، مضيفا أنه «من المفيد سماع» وجهة نظر الأطراف الآخرين.