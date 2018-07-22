«النابودة للمشاريع» تفوز بعقود قيمتها 750 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

فازت مجموعة النابودة للإنشاءات، مؤخراً بعدد من العقود الجديدة تزيد قيمتها على 750 مليون درهم.

وتشمل تلك العقود إنشاء مباني جديدة لخدمات الطوارئ، وطرق وإنشاء إنارة للطرق وتركيب مرافق لمشروع سكني، وبناء مقر رئيسي جديد وأربع محطات محولات لهيئة كهرباء ومياه دبي، لاستيعاب الطلب المتزايد من جانب المشروعات العقارية الجديدة، حسب بيان أمس.

وتمت ترسية ثلاث من محطات المحولات الأربع المتعاقد عليها لهيئة كهرباء ومياه دبي على مجموعة النابودة للإنشاءات من خلال مؤسسة ميتسوبيشي إلكتريك كوربوريشين، وتقع تلك المحطات في أحياء وادي الصفا، والممزر، وورسان الثالث في دبي. وسيتم تنفيذ محطة المحولات الرابعة من خلال الشراكة مع شركة سيمنز، وستخصص لخدمة منطقة جنوب دبي، حي جبل علي. ومن المقرر أن يبدأ العمل في محطات المحولات خلال الشهر الحالي على أن ينتهي العمل فيها عام 2020.

كما تم التوقيع على عقد آخر لتنفيذ أعمال البنية التحتية في منطقة ميدان الكبرى، ويشمل العقد إنشاء طرق وإنارة شوارع وتركيب المرافق. وإنشاء مبنى إداري جديد على مساحة 47,700 متر مربع، ومبنى للمرافق وموقف للسيارات وجدران فاصلة وأعمال البنية التحتية. والعقد الأخير التي فازت به مجموعة النابودة إنشاء محطة إطفاء جديدة، ومحطة إسعاف ونقطة للشرطة.