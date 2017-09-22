الإعصار ماريا يجتاح بورتوريكو وترامب يعلنها منطقة منكوبة

سان خوان (وكالات)

عاث الإعصار المدمر ماريا الخراب في بورتوريكو، أمس الأول، وتركها من دون كهرباء، حاملاً معه رياحاً قاتلة، وأمطاراً غزيرة، أجبرت آلاف المواطنين على الهرب إلى الملاجئ، ما دفع بالرئيس دونالد ترامب إلى إعلانها منطقة منكوبة.

فجر أمس الأول، ضربت العاصفة السواحل الجنوبية الشرقية لجزيرة بورتوريكو الأميركية البالغ عدد سكانها 3,4 مليون نسمة قبل اندفاعها في بقية أراضيها.

وتسببت العاصفة في 10 وفيات في الكاريبي، بينهم رجل قضى بعد أن ضربه لوح استخدمه لتدعيم نوافذه. وعلى الرغم من انحسارها إلى البحر، أعلنت السلطات الأميركية، في ساعة مبكرة أمس، تحذيراً من سيول وأمطار غزيرة في سائر أنحاء بورتوريكو. في غضون ذلك، أعلن ترامب حالة الكوارث الطبيعية في بورتوريكو، ما يسمح بتلقي الأموال الفيدرالية. وأكد البيت الأبيض في بيان أن «ترامب أعلن أن كارثة طبيعية وقعت في بورتوريكو، وأمر بمساعدات فيدرالية لجهود الإنقاذ فيها». والأموال الفيدرالية تتضمن قروضاً لإصلاح المنازل، وإقامة ملاجئ مؤقتة، أو تسديد الخسائر المادية غير المشمولة بالتأمين.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية في سان خوان: «إذا أمكنكم انتقلوا في الحال إلى أماكن أعلى»، واصفة الأمطار بأنها «كارثية».وصلت العاصفة ماريا إعصاراً من الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات، محملة بعواصف تزيد سرعتها على 240 كلم، خفت قليلاً أثناء توجهها نحو سان خوان. ولجأ الأهالي إلى 500 ملجأ أقيمت في أنحاء الجزيرة. وفي الجزر العذراء الأميركية والبريطانية التي لا تزال تحاول تخطي آثار الدمار الذي خلفه الإعصار ايرما، أُعلنت حالة الإنذار، وكذلك في جزر توركس وكايكوس، وأجزاء من جمهورية الدومينيكان.