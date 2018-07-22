«الياه سات» تطلق فعاليات للتعريف بقطاع الفضاء والأقمار الصناعية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة الياه سات، فعاليات متعددة في أبوظبي ودبي لاستقطاب فئة الشباب والأطفال والأسر بشكل عام، بهدف التعرف على الشركة وقطاع الفضاء والأقمار الصناعية وتشجيعهم على الانخراط في هذا المجال، سواء في التخصصات العلمية وسوق العمل.

وقال أحمد عمران الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في الشركة، إنه تم تنظيم فعالية في ياس مول والتي اختتمت أمس، لتعريف الزوار على عالم الفضاء والأقمار الصناعية، إضافة إلى أنه سيتم تنظيم فعالية أخرى مشابهة في «مول الإمارات غاليريا» بدبي من 27 -28 يوليو، فضلاً عن فعالية على نطاق أوسع وبمساحة كبيرة في ميدان دو بجزيرة ياس تتضمن أحداثاً ومرافق تفاعلية للزوار.

وأكد الشامسي في بيان أمس:«نقوم من خلال فريقنا من المهندسين بتعريف الزوار على كيفية صناعة القمر من خلال مشاركة تفاعلية بذلك، إلى جانب تعريفهم بمراحل انطلاق القمر الصناعي وغيرها من الأمور المتعلقة بعالم الفضاء».

وقال: «يقوم مهندسو الياه سات بتحفيز الشباب والطلبة على دراسة التخصصات العلمية والإقبال على هذا القطاع الحيوي».

وتقدم الفعاليات في المراكز التجارية فرصة للزوار لتجربة التجول في الفضاء بتقنية الواقع الافتراضي، إضافة إلى العديد من المسابقات والألعاب الترفيهية الشيقة ومقصورة للتصوير.

وتتيح هذه الأنشطة للزوار فرصة التعرف على المزيد من المعلومات عن عالم الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى المزيد عن أحدث أقمار الياه سات الفضائية «الياه 3»، الذي تم تطويره لربط الملايين من الناس حول العالم بخدمات الإنترنت، لتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.