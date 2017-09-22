الإمارات تدعم فلوريدا بـ10 ملايين دولار لمواجهة أضرار «إيرما»

واشنطن دي سي (وام)
قدمت دولة الإمارات منحة بقيمة 10 ملايين دولار لدعم صندوق الكوارث في ولاية فلوريدا الأميركية في جهود البناء وإعادة الإعمار، في إعقاب إعصار «إيرما» الذي تسبب في إحداث دمار على نطاق واسع في مناطق مختلفة من الولاية.
صرح بذلك يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، عقب محادثات أجراها مع ريك سكوت حاكم ولاية فلوريدا للتنسيق بشأن هذه المنحة التي ستساعد في إعادة البناء في المناطق الأكثر تضرراً في الولاية.
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وأضاف سعادته: «إن دولة الإمارات دخلت منذ فترة طويلة في شراكة قوية مع ولاية فلوريدا، ونحن فخورون بمساعدة هذه الولاية في جهود إعادة البناء والتعمير».
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