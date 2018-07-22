3.6 % ‬التضخم بأبوظبي ‬خلال ‬النصف الأول

أبوظبي(الاتحاد)
ارتفع التضخم في أسعار المستهلك بأبوظبي إلى 3.6% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، وفقاً لمركز الإحصاء أبوظبي، الذي أوضح أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 بلغ 111.9% مقارنة مع 108.0% للفترة نفسها من عام 2017.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 3.3% خلال شهر يونيو 2018 مقارنة بالرقم القياسي لشهر يونيو 2017. كما ارتفع بنسبة 0.5% خلال شهر يونيو من عام 2018 مقارنة بالرقم القياسي لشهر مايو من عام 2018.
|
|
من جانب آخر، أثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 4.0%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 3.2%، كما ارتفعت شريحة الأسر الجماعية بنسبة 3.5%. وأوضح المركز أن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 43.4% من مجمل الارتفاع الذي تحقق في معدلات الأسعار في إمارة أبوظبي والذي بلغت نسبته 3.6% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث بلغت نسبة الارتفاع في منطقة أبوظبي 2.7 %، كما ساهمت منطقة العين بنسبة 49.1% ومنطقة الظفرة بنسبة 7.5% من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال نفس فترة المقارنة.