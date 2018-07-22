3.6 % ‬التضخم بأبوظبي ‬خلال ‬النصف الأول

أبوظبي(الاتحاد)

ارتفع التضخم في أسعار المستهلك بأبوظبي إلى 3.6% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، وفقاً لمركز الإحصاء أبوظبي، الذي أوضح أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 بلغ 111.9% مقارنة مع 108.0% للفترة نفسها من عام 2017.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 3.3% خلال شهر يونيو 2018 مقارنة بالرقم القياسي لشهر يونيو 2017. ‬كما ‬ارتفع ‬بنسبة ‬0.5% ‬خلال ‬شهر ‬يونيو ‬من ‬عام ‬2018 ‬مقارنة ‬بالرقم ‬القياسي ‬لشهر ‬مايو ‬من ‬عام ‬2018.

وأشار المركز إلى أن مجموعة «النقل» ساهمت بنسبة 36.4% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 9.4%، كما ساهمت مجموعة «الملابس والأحذية» بنسبة 19.7% من مجمل معدل الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 14.1%. أما مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» فقد ساهمت بنسبة 15.0% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث ارتفعت أسعار مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» بنسبة 7.6%. من جانب آخر، فإن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» أسهمت بتخفيض نسبة التضخم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 وذلك بنسبة 32.5%، وقد جاء هذا الأثر نتيجة انخفاض معدل أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 3.4%. أظهرت نتائج حسابات التضخم المتوقع للربع الثالث من عام 2018 إلى احتمال ارتفاع المعدل العام للأسعار في إمارة أبوظبي إلى 3.3%. وأوضح المركز ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحتي الرفاه «الدنيا» بنسبة 3.2%، وارتفاع شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 3.3%، وارتفعت بنسبة 3.9% لشريحة الرفاه العليا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

من جانب آخر، أثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 4.0%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 3.2%، كما ارتفعت شريحة الأسر الجماعية بنسبة 3.5%. وأوضح المركز أن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 43.4% من مجمل الارتفاع الذي تحقق في معدلات الأسعار في إمارة أبوظبي والذي بلغت نسبته 3.6% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث بلغت نسبة الارتفاع في منطقة أبوظبي ‏‭ ‬2.7 %، ‬كما ‬ساهمت ‬منطقة ‬العين ‬بنسبة ‬49.1% ‬ومنطقة ‬الظفرة ‬بنسبة ‬7.5% ‬من ‬مجمل ‬الارتفاع ‬الذي ‬تحقق ‬خلال ‬نفس ‬فترة ‬المقارنة.