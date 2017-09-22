السليمانية تخلو من مظاهر الاستفتاء وحراك سياسي وشعبي لتأجيله

أربيل، السليمانية (الاتحاد)

خلت شوارع محافظة السليمانية أمس، من أي مظهر أو إعلان يشير إلى وجود استفتاء على الاستقلال الذي يزمع الإقليم الكردي إجراؤه في 25 سبتمبر الجاري، بينما غصت مناطق أربيل بالإعلانات وصور رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني وبعض شعاراته التي يطالب فيها الشعب الكردي بمؤازرته في القضية التي يدعو لها، مما يشير وحسب مراقبين إلى أن الاتحاد الوطني الكردستاني ليس مع إجراء الاستفتاء للانفصال عن العراق.

وكان ناشطون مدنيون في السليمانية، قد أعلنوا أمس الأول، احتجاجهم على زيارة بارزاني إلى المدينة، في حين قامت قوات الأمن الكردي (الآسايش) بالاعتداء عليهم وتفريقهم قبل اعتقال العديد منهم.

وقال الناشط المدني نزار محمد، إن عشرات الناشطين «تجمعوا في منطقة سهولكه بشارع سالم، وسط مدينة السليمانية للإعراب عن رفضهم زيارة بارزاني»، عازياً ذلك إلى «تسبب بارزاني بالوضع الكارثي الحالي في الإقليم، ورفضهم الهيمنة الحزبية على مقدرات الإقليم بعيداً عن مصلحة المواطنين، فضلًا عن تردي الخدمات والوضع المعيشي الصعب نتيجة عدم صرف رواتب الموظفين».

وأضاف محمد، أن قوات الآسايش «هرعت لتطويق مكان الاحتجاج واعتدت على المشاركين واعتقلت العديد منهم»، مهدداً بأن منظمات المجتمع المدني «ستقوم بالتصعيد وتنظيم المزيد من الاحتجاجات إذا لم يطلق سراح أقرانهم».

إلى ذلك احتج مركز (ميترو) للدفاع عن حقوق الصحفيين، على قيام القوات الأمنية بمنع القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، غير المنتمية للحزبين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، والاتحاد الوطني، من دخول الملعب الذي أقيم فيه التجمع الجماهيري المؤيد للاستفتاء.

واستبقت حركة التغيير (كوران) و»الجماعة الإسلامية» الكردستانية زيارة بارزاني، بالتأكيد على أن إجراء الاستفتاء في ظل الظروف الراهنة يشكل «خطراً على مستقبل شعب كردستان»، ودعتا الأطراف السياسية الكردستانية إلى «الاستجابة للمبادرات الدولية لتأجيل الاستفتاء».

وقد شهدت السليمانية، حراكاً كردياً رفيع المستوى، لبلورة موقف موحد من الاستفتاء والوساطات الرامية لتأجيله، شارك فيها إضافة إلى بارزاني ومعصوم، قادة الاتحاد الوطني الذي يتزعمه، رئيس الجمهورية السابق، جلال طالباني، كالنائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، وعضو المكتب السياسي للاتحاد، هيرو إبراهيم أحمد (زوجة طالباني)، فضلاً عن زعامات كردية أخرى، كسكرتير الحزب الاشتراكي الكردستاني، محمد حاجي محمود، وغيرهم.

وقد تم بحث الجهود المبذولة من قبل معصوم والمجتمع الدولي لحل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وموضوع الاستفتاء، كما تمخض عن التأكيد على ضرورة «تضافر الجهود والاحتكام إلى الحوار البناء لحل المسائل الخلافية»، والموافقة على «إرسال وفد رفيع المستوى إلى بغداد خلال اليومين المقبلين».