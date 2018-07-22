«رواد الأعمــال» توقـع اتفاقيــة مع «اقتصادية أبوظبي»

أبوظبي(الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اتفاقية تعاون مع جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بهدف دعم مهام وعمل الجمعية عبر استضافة مقرها بمبني الدائرة الرئيس في أبوظبي بما يسهم في تسهيل مزاولة أعمالها وتحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز دور رواد الأعمال المواطنين في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة.

وقع الاتفاقية خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة، وسند المقبالي رئيس الجمعية، وذلك بمقر الدائرة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد خليفة المنصوري حرص الدائرة على تقديم الدعم لرواد الأعمال الإماراتيين إيمانا بدورها الهام والرئيس في تبني رواد الأعمال المواطنين الذين يعول عليهم في المساهمة وبشكل فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى توطين القطاع الخاص.

وقال إن الدائرة ستعمل على توفير الإمكانات والأجواء اللازمة لجمعية رواد الأعمال الإماراتيين بهدف تحقيقها أهدافها الاستراتيجية في تقديم العديد من الخدمات لأعضائها والمساهمة في إيجاد الحلول للمعوقات التي تواجههم وتسهيل أعمالهم وتطويرها على المستويين المحلي والاتحادي.

من جانبه، أكد سند المقبالي أهمية استضافة مقر الجمعية في مبني الدائرة، مشيدا بدعم الجهات المسؤولة في أبوظبي لرواد الأعمال في الإمارة، وبما يتوافق مع الخطط الحكومية لتنشيط قطاع المشاريع الناشئة والصغيرة.

وبموجب الاتفاقية ستتم استضافة موظفي الجمعية عبر توفير عدد من المكاتب الخاصة لهم في مبنى الدائرة، بالإضافة لتوفير قاعة للاجتماعات الشهرية لمجلس إدارة الجمعية ولجانها بما يكفل إبراز دور الجهتين في نشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع الإماراتي وتشجيع رواد الأعمال الإماراتيين على الدخول في مجالات العمل الاقتصادي ويعزز من دور الجانبين في دعم وتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

وعلى صعيد متصل عقد مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين اجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطط المستقبلية للجمعية، كما شهد الاجتماع اختيار الدكتور عبدالله العوضي رئيساً للتدريب والدراسات والإحصاءات، وصلاح الكعبي رئيساً للأنشطة والفعاليات، وأحمد الحميري رئيساً لقطاع الأعمال التجارية.