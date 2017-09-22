انطلاق معركة تحرير الحويجة شمال العراق من «داعش»

بغداد (الاتحاد، وكالات)

بدأت القوات العراقية الخميس عملياتها العسكرية لاستعادة مدينة الحويجة جنوب غرب كركوك، ومناطق شرق الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، من سيطرة تنظيم «داعش»، بينما حررت بشكل كامل قضاء «عنة» بمحافظة الأنبار غرب العراق، بعد أقل من شهر من إعلانها بسط كامل سيطرتها على محافظة نينوى في شمال البلاد.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن فجر أمس، عن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة التي سقطت في أيدي «داعش» في يونيو عام 2014. وقال في بيان: «مع فجر يوم عراقي جديد، نعلن انطلاق المرحلة الأولى من عملية تحرير الحويجة، وفاءً لعهدنا لشعبنا بتحرير كامل الأراضي العراقية وتطهيرها من عصابات داعش الإرهابية».

وتقع الحويجة على بعد 230 كيلومترا شمال شرق بغداد و45 كيلومترا من مدينة كركوك الغنية بالنفط، وإلى الجنوب الشرقي من مدينة الموصل، ويسكنها أكثر من 80 ألف نسمة يمثلون غالبية مطلقة من العرب السنة. كما أن المدينة تقع أيضاً على امتداد طريقين رئيسيين يصلان بغداد بمحافظة نينوى وإقليم كردستان العراق.

ووجه رئيس الوزراء تحية للقوات العراقية «بجميع صنوفها وتشكيلاتها، وهي تخوض أكثر من معركة تحرير في وقت واحد، وتحرز الانتصار بعد الانتصار».