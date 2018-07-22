  • الاثنين 10 ذي القعدة 1439هـ - 23 يوليو 2018م

وزراء «العشرين» يدعون إلى حوار أوسع لحل التوترات التجارية

«صندوق النقد» يجدد تحذيره من الحروب التجارية
حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 23 يوليو 2018

شريف عادل، وكالات (واشنطن، بيونس آيرس)

للمرة الثانية خلال أسبوع، حذر صندوق النقد الدولي من تأثيرات سلبية مؤكدة للحرب التجارية بين الاقتصادات الأكبر في العالم، مؤكداً أن ما تم فرضه من تعريفات بالفعل، سيؤدي إلى تخفيض معدل النمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يقدر بـ 430 مليار دولار.

وجاءت تحذيرات الصندوق أمس الأول، على لسان رئيسته كريستين لاجارد، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعها ووزير الخزانة الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس التي توجهت إليها لاجارد لحضور اجتماعات قمة العشرين، بعد ساعات قليلة من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة قيمة المنتجات الصينية التي تطبق عليها التعريفات، لتشمل كل ما تستورده بلاده من الصين، بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليار دولار، بينما يصر وزير خزانته ستيفن منوشن على «عدم تأثر الاقتصاد الكلي من جراء حرب التعريفات حتى الآن»، وتوقعه أن تكون هناك تأثيرات طفيفة على الاقتصاد الجزئي فيما يخص بعض الشركات.

ويتوقع ديفيد دولار، زميل معهد بروكنجز والمختص في الشأن الصيني، أن يظل الموقف التجاري بين الاقتصادين الأكبر في العالم أسيراً للحظة الراهنة، حيث لم يتم الإعلان عن لقاءات عالية المستوى بين مسؤولي الدولتين في المستقبل القريب. ويضيف دولار: «إدارة ترامب تعتبر أن هذه الاستراتيجية تساعدها على تحقيق المكاسب في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي. لقد قال ترامب إنه سيصعق الصين، وها هو يفعل».

وإذا كان دولار يرى أن تشدد ترامب التجاري تجاه الصين والاتحاد الأوروبي وغيرهما من الدول، هدفه الأساسي التأثير في الناخب الأميركي، فقد يعني هذا أن الأمور ستشهد انفراجة بعد انتهاء الانتخابات المقرر لها نوفمبر من العام الحالي.

وقال أحد المسؤولين بالبنك الدولي، رفض ذكر اسمه بسبب وضع البنك قيوداً على تصريحات مسؤوليه فيما يخص التعليق على موضوع التعريفات الجمركية «على الأرجح سيجلس الطرفان للتفاوض بعد انتخابات التجديد الأميركية، من أجل الوصول إلى اتفاق يحفظ ماء وجه الطرفين. إنه من الجنون الاستمرار في التصعيد من الطرفين إلى ما لا نهاية»، واستبعد المسؤول أن يتم ذلك في أي وقت قبل انتهاء الانتخابات. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 