العراق وإيران وتركيا: إجراءات مضادة لاستفتاء كردستان

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

أصدر العراق وإيران وتركيا أمس، بيانا مشتركا ينص على اتخاذ إجراءات ضد إقليم كردستان العراق إذا مضى قدما في إجراء الاستفتاء على الاستقلال، ما ردت عليه حكومة الإقليم بإعلان رسمي يؤكد أن الاستفتاء سيجري في موعده المقرر في 25 سبتمبر الجاري. فيما جددت وزارة الخارجية الأميركية رفض الولايات المتحدة ومعارضتها «بقوة» استفتاء الإقليم، وحثت الزعماء الأكراد العراقيين على الدخول في مفاوضات مع الحكومة العراقية بدلا من ذلك. كما أعلنت روسيا دعمها وحدة أراضي دول المنطقة، مبقية الباب مواربا بشأن نتائج الاستفتاء.

وفي البيان المشترك الذي تلى اجتماعا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ونظيراه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو عن قلقهم من أن يعرض الاستفتاء المكاسب التي حققها العراق ضد تنظيم «داعش» للخطر، ومن احتمال اندلاع نزاعات جديدة في المنطقة.

وجاء في البيان الذي نشرته الخارجية العراقية على موقعها الإلكتروني أن «الاستفتاء لن يكون مفيدا للأكراد أو لحكومة إقليم كردستان»، واتفق المجتمعون على «اتخاذ إجراءات مضادة بالتنسيق فيما بينهم».

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل عن الإجراءات المحتملة لكنه أشار إلى «ضرورة تضافر الجهود الدولية لإقناع حكومة إقليم كردستان بإلغاء الاستفتاء»، مضيفا أن الوزراء وجهوا «دعوتهم إلى المجتمع الدولي لأن يأخذ دوره بشأن ذلك».