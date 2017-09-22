موسكو تحذر واشنطن: سنضرب «قسد» في ديرالزور

عواصم (وكالات)

حذرت روسيا أمس، الولايات المتحدة من أنها سترد على قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بعد أن اتهمتها بقصف قوات النظام السوري. فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 22 مدنياً، بينهم 3 أطفال و9 نساء خلال الـ48 الماضية جراء غارات للنظام وحلفائه على أرياف إدلب وحماة.

ويستعد أكراد سوريا لإجراء أول انتخابات في نظامهم الفيدرالي في شمال البلاد اليوم الجمعة، بينما واصلت تركيا إرسال التعزيزات العسكرية إلى حدودها مع سوريا.

واتهمت روسيا أمس، قوات (قسد) بإطلاق النار على قوات النظام السوري قرب دير الزور، وحذرت الجيش الأميركي بالرد على أي حادث جديد من هذا النوع. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، إن «القوات السورية تعرضت مرتين لقصف كثيف من مدافع، ومدافع هاون، انطلاقاً من مواقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث ينتشر مقاتلو قسد والقوات الخاصة الأميركية».

وأضاف أن أي محاولة جديدة من هذا النوع ستستتبع رداً «على الأماكن التي ينطلق منها إطلاق النار». وأعلن أنه تم إبلاغ ممثلي قيادة القوات الأميركية بشكل صارم، بأن محاولات القصف من مناطق تواجد (قسد) ستواجه رداً فورياً، بكل التجهيزات العسكرية المتوافرة.