اكتشاف 80 جثة بمقبرة جماعية شمال بنغازي

بنغازي (وكالات)

عثرت القوات الليبية، أمس الأول، على مقبرة جماعية تضم نحو ثمانين جثة مجهولة الهوية في المنطقة المحيطة بمنارة سيدي خريبيش الأثرية شمال مدينة بنغازي.

وقال آمر التحريات في القوات الخاصة مرعي الحوتي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية، إن القوات المسلحة تواصلت مع جمعية الهلال الليبي لاستخراج واستلام الجثث وأخذ العينات منها. وأشار الحوتي إلى أن الجثث تعود لأشخاص سقطوا خلال المواجهات المسلحة بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية المتطرفة في بنغازي، مبيناً أنه يجب على أهالي المفقودين أن يتصلوا بالهلال الأحمر للعثور على ذويهم المفقودين ضمن جثث الضحايا الذين عثر عليهم. وأعلن قائد الجيش، المشير أركان حرب خليفة حفتر، منذ شهرين سيطرته على مدينة بنغازي بالكامل بعد ثلاث سنوات من المواجهات التي خاضها ضد تنظيم داعش.