الكويت تدعو القطاع الخاص لمشاريع كهرباء وماء

الكويت (رويترز)

دعت هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية، أمس، الشركات المحلية والعالمية لإبداء الرغبة في الاستثمار بمشاريع محطات جديدة للكهرباء وتحلية المياه في الكويت في موعد أقصاه 18 نوفمبر المقبل. وهذه المشاريع الجديدة تشمل المرحلة الأولى لمحطة الخيران، والمرحلتين الثانية والثالثة لمحطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وسيتم تنفيذها «وفقاً لنظام التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل».

يتضمن أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع، ويديرها الشريك الاستراتيجي، بحيث تُقدم السلع والخدمات المنتجة للدولة في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات بموجب عقود بين الطرفين. وطبقاً للقانون الصادر في 2014 وبدأ تطبيقه في العام التالي، تخصص 50% من أسهم هذه الشركات للمواطنين الكويتيين، و26 و44% لمستثمر استراتيجي.