6 قتلى في معارك صبراتة

طرابلس (أ ف ب)

قتل ستة مسلحين على الأقل خلال أربعة أيام من المعارك بين مجموعات متحاربة في مدينة صبراتة، حسب ما أفادت بيانات صادرة عن طرفي القتال، أشارت أيضاً إلى إصابة 48 مسلحاً. واندلعت المواجهات الأحد بعد مقتل عنصر من مليشيا أحمد الدباشي المعروف باسم «العمو» وهو أحد النافذين المحليين العاملين في مجال تهريب البشر. إلا أن الدباشي عاد هذا الصيف وباشر العمل على مكافحة الهجرة السرية في صبراتة.

ووقع الصدام المسلح بين الطرفين على حاجز لقوة أمنية قامت حكومة الوفاق الوطني بتدريبها لطرد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي الذين كانوا نجحوا بالسيطرة على وسط المدينة لفترة قصيرة في فبراير 2016. وأعلنت هذه القوة أمس الأول، سقوط قتيلين لها وأربعين جريحاً في صفوفها وفي صفوف «مجموعات حليفة» لها منذ بدء المعارك، حسب ما قال أحد قادة هذه القوة الذي طلب عدم الكشف عن اسمه.

واتهم قائد هذه القوة العميد عمر عبد الجليل خصومه بالاستعانة بمرتزقة أجانب، مضيفاً أن رجاله يشكلون القوة الشرعية الوحيدة في صبراتة. ومنذ هذه المواجهة الدامية الأحد تواصلت الاشتباكات بين الطرفين اللذين تبادلا التهم بالمسؤولية عن أعمال العنف هذه، وتبادلا تهم خرق هدنة بدأت الثلاثاء، كان مسؤولون محليون طالبوا بها لإخراج عائلات عالقة في وسط هذه المدينة الساحلية بسبب المعارك.

وتقاتل المليشيا التابعة لأحمد الدباشي إلى جانب مجموعة مسلحة أخرى معروفة باسم «اللواء 48» التي تقول بأنها تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني. وقالت هذه المجموعة إنها فقدت أربعة عناصر وجرح لها ثمانية آخرون منذ الأحد. وتأتي أعمال العنف في صبراتة في إطار الصراع على النفوذ بين مجموعات مسلحة للسيطرة على المدينة.