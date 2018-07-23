«اقتصادية أبوظبي» تعكف على تنفيذ 7 مبادرات استراتيجية لمحور تنمية الإمارة

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حالياً، وبتوجيه من اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على تنفيذ سبع مبادرات من أصل عشر اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الحزمة الاقتصادية التي خصص لها 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وتعد الدائرة في الوقت الراهن، سياسة دعم المنتج المحلي، والتي تحدد حلولاً تهدف إلى زيادة عمق سلاسل التوريد المحلية، بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي.

وأكد معالي سيف محمد الهاجري، رئيس الدائرة، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أمس، أن المبادرات الاستراتيجية التي تعكف الدائرة على تنفيذها ضمن الخطة التفصيلية للحزمة الاقتصادية، تهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص، بما يهدف إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي الريادية كوجهة رئيسة لقطاع الأعمال في مختلف القطاعات.

وكشف معاليه، أن المجموعة الأولى من المبادرات تركز على تسهيل عملية الحصول على التراخيص التجارية وتيسير مزاولة الأعمال، وتضم رحلة إصدار الترخيص الاقتصادي عبر منظومة «تـم»، والتي تمكّن المستثمر من أي مكان من العالم الحصول على ترخيص بشكل فوري لنحو 91% من الأنشطة الاقتصادية المعتمدة لدى الدائرة.

وأكد أهمية تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي صاحبت قرار اعتماد سموه الحزمة الاقتصادية، وركزت في مجملها على تعزيز القدرات التنافسية لشرائح القطاع الخاص المختلفة في الإمارة، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والتشريعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والاجتماعية والخدمية.