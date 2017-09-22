إطلاق استراتيجية أممية لتحقيق التسوية الشاملة في ليبيا

نيويورك (وام ، وكالات)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأول في مقر الأمم المتحدة استراتيجية الأمم المتحدة بشأن الأزمة في ليبيا تتكون من سبع نقاط بهدف تحقيق حل سياسي شامل للوضع الراهن في ليبيا. وقال غوتيريش خلال الاجتماع الدولي الذي دعا إليه وحضره قادة ووزراء خارجية الدول المعنية مباشرة او بشكل غير مباشر بملف ليبيا إن الفرصة في الوقت الحالي تعد سانحة للتوصل إلى حل سياسي شامل للوضع الراهن في ليبيا.

وتضمنت الاستراتيجية سبع نقاط هي إعادة تنشيط عملية سياسية شاملة بالاستناد إلى التطورات الإيجابية الأخيرة .. وبناء المصداقية مع الشعب الليبي.. وتعزيز الترتيبات الأمنية وهيكلة الأمن القومي.. وتنسيق المشاركة الدولية بما في ذلك الجهود التي تبذلها الدول المجاورة لليبيا بحيث تكون جميعها جزءا من جدول أعمال مشترك واحد.. وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوفير السلع والخدمات من أجل تحقيق عائد حقيقي للسلام يلمسه الشعب.. ودعم المهاجرين والتمسك بالمعايير الدولية طويلة الأمد بشأن الهجرة.. وتأمين الدعم الذي يمكن التنبؤ به للمساعدة الإنسانية.

وشدد الامين العام للامم المتحدة على عدم وجود أي حل عسكري للأزمة في ليبيا .. مشيرا إلى أن أجواء العنف المتواصلة داخل ليبيا لن تؤدي سوى إلى إضعاف الآمال في إحلال السلام وتقويض المؤسسات وتدمير الإمكانات الاقتصادية الضخمة لليبيا فضلا عن زعزعة الاستقرار في المنطقة. وجدد التزام الأمم المتحدة القوي بمساعدة الليبيين على بناء الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية.

وأكد أهمية وضع حل سياسي تقوده ليبيا الأمر الذي من شأنه ان يسهم في عودة الاستقرار لليبيا ويساعد على معالجة قضايا إقليمية ودولية أوسع نطاقا مثل تحديات الإرهاب والتطرف العنيف والهجرة. وأعلن بأن ممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة سيسعى إلى توحيد وتوطيد مختلف المبادرات وتشجيع الحوار الليبي الليبي لتشكيل حكومة وطنية موحدة ووضع حد فوري للمؤسسات الموازية وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

من جانبه قال رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، فائز السراج خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول : «يظل الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه بين الفرقاء الليبيين برعاية الأمم المتحدة بعد مسيرة تفاوض دامت عامين (اتفاق الصخيرات) هو الأساس وحجر الزاوية الذي يمكن التأسيس عليه لتسوية الخلافات السياسية وبناء مؤسسات الدولة وهياكلها الحكومية، هذا الاتفاق هو صيغة مؤقتة للتعايش وطي الصفحات الماضية وتهيئة الظروف لانتقال سلمي إلى مرحلة الاستقرار».

بدوره أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مناسبة للأزمة الليبية. وأوضح «أبو الغيط » خلال مداخلة له في الاجتماع رفيع المستوى، الذي دعا إليه سكرتير عام الأمم المتحدة لمناقشة التطورات في ليبيا، وذلك على هامش أعمال الدورة الحالية الــ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأفادت الجامعة في بيان أمس، أن أبوالغيط ، رحب بالإستراتيجية وخطة العمل التي أعدتها الأمم المتحدة وعرضها الممثل الخاص الأممي مع مطلع الاجتماع والتي ترمي لحلحلة الأزمة في ليبيا واستكمال المرحلة الانتقالية من خلال اتمام الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية في إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات، وبما يؤدي إلى إنهاء حالة الانقسام والتشرذم التي تعاني منها ليبيا وتعزيز الثقة بين الأطراف الليبية، سعياً للوصول إلى دولة ليبية موحدة قادرة على الحفاظ على استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها وتمتلك مؤسسات متماسكة وقوات عسكرية وأمنية موحدة.

ونوه المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ، محمود عفيفي ، أن الأمين العام حرص على عرض رؤية الجامعة العربية والجهود التي تبذلها من أجل مساندة الجهد الرامي للتوصل إلى تسوية سياسية مناسبة للأزمة الليبية تلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب الليبي كافة ، مشيراً إلى محورية المبادرة التي دشنتها الجامعة العربية والتي أثمرت عن تأسيس المجموعة الرباعية التي تضم إضافة إلى الجامعة كلاً من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وهي المجموعة التي تسعى لتعظيم جهود هذه المنظمات بشكل مشترك لأجل دعم مسيرة التسوية في ليبيا. وأوضح «المتحدث « أن أبو الغيط أشار إلى ضرورة التنبه إلى المخاطر التي تمثلها الأطراف التي تسعى لإفشال أي تقدم يتم احرازه في ليبيا، مؤكداً ضرورة استعداد المجتمع الدولي للتعامل، وبشكل استباقي، مع أية محاولات عبثية جديدة لإفساد حالة الزخم التي يسعى هذا الاجتماع لكي يطلقها بهدف استكمال عملية التحول الديمقراطي في ليبيا.