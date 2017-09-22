مقتل رجل أمن بتفجير في سيناء

القاهرة (وكالات)

أفادت مصادر أمنية مصرية أمس بمقتل رجل أمن، وإصابة آخر إثر تفجير عبوة ناسفة زرعها مسلحون، استهدفت مدرعة أمنية، جنوبي مدينة العريش، بشمال سيناء. وجرى الانفجار الذي أسفر عن تدمير المدرعة خلال عملية تمشيط أمنية لمنطقة بئر لحفن، جنوبي عاصمة شمال سيناء. يأتي ذلك بعدما أحبط الجيش المصري، قبل أيام، هجوماً إرهابياً في محافظة شمال سيناء، مشيرا إلى مقتل 5 مسلحين، واثنين من جنوده خلال الاشتباكات التي صاحبت محاولة الهجوم.

وكان 18 من أفراد الجيش المصري قتلوا الاثنين خلال هجوم بالعبوات الناسفة قرب مدينة العريش. وتسعى القوات المصرية إلى القضاء على الجماعات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء، وأخطرها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي يتبع «داعش» الإرهابي، ويطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء».