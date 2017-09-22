إحالة أوراق 14 مداناًً بالإرهاب للمفتى تمهيداً لحكم الإعدام



تاريخ النشر: الجمعة 22 سبتمبر 2017 القاهرة (وكالات) قررت محكمة غرب القاهرة العسكرية، إحالة 14 متهماً، منهم 12 هارباً على رأسهم هشام عشماوي، ومتهمان آخران إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقاً في واقعة مقتل جنود حرس الحدود بالفرافرة في القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2014 وحددت المحكمة جلسة 11 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم. ووقعت أحداث الجريمة قبل إفطار يوم 21 من شهر رمضان 2014 باستشهاد 21 فردًا من قوات حرس الحدود بكمين نقطة الكيلو 100 الواقع بمدينة الفرافرة على حدود الوادي الجديد، بعد قيام عدد من المهربين مسلحين بالهجوم على الكمين بالأسلحة الثقيلة، فيما سقط 3 قتلى من المهربين.