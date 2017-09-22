مركز جنيف لحقوق الإنسان يحتفل باليوم العالمي للسلام



تاريخ النشر: الجمعة 22 سبتمبر 2017 جنيف (وام) أكد مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي أن شعار الاحتفال باليوم العالمي للسلام لهذا العام 2017 « معاً من أجل السلام والاحترام والسلامة والكرامة للجميع» يتطلب الانتباه إلى حاجة المجتمع الدولي إلى توحيد قواه دعماً لأشخاص اقتلعوا وفصلوا عن أهلهم. وأشار المركز في بيان أصدره أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام إلى أن موضوع السلام والأمن الدوليين مازال يتصدر جدول أعمال صانعي القرار في العالم منذ تأسيس عصبة الأمم في العاشر من يناير1920 وظل الغموض يلف طريقة ترجمة هذا الالتزام إلى واقع عملي. وذكر معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان أن مركز جنيف وانطلاقاً من رؤيته في نشر السلم في المجتمعات ومعالجة نكبة النازحين والمهاجرين سينظم ندوة نقاشية في 15 ديسمبر القادم تحت عنوان « الهجرة والتضامن الإنساني: تحد وفرصة لأوربا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا».