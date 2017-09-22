قرقاش يواصل لقاءاته بمقر الأمم المتحدة مع كبار مسؤولي الدول



تاريخ النشر: الجمعة 22 سبتمبر 2017 نيويورك (وام) واصل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك لقاءاته السياسية الثنائية مع عدد من كبار مسؤولي الدول المشاركين في الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة. فقد التقى معاليه أمس الأول كلا من وزير خارجية النرويج بورج بريندي ووزير الدولة للشؤون الخارجية في الاتحاد السويسري باسكال بايريسويل. وجرى خلال اللقاءين بحث العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. على صعيد متصل اجتمع معالي أنور قرقاش أمس الأول أيضا على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير. وبحث الجانبان خلال الاجتماع علاقات التعاون بين دولة الإمارات واللجنة وسبل تطويرها وتعزيزها.