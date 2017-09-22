طلبة في جامعة ألمانية يصممون سيارة كهربائية للعمل في أفريقيا

برلين (د ب أ)

كيف يمكن أن يكون شكل السيارة الكهربائية التي يتم تصميمها خصيصا للعمل على طرق القارة الأفريقية؟ هذا السؤال كان موضوع مشروع بحثي لمجموعة من طلبة الدكتوراه في إحدى جامعات مدينة ميونيخ الألمانية حيث طوروا فكرة سيارة كهربائية مصممة للعمل في أفريقيا وعرضوها في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات الذي يختتم دورته الحالية يوم 24 سبتمبر الحالي.

وأثناء تصميم السيارة ركز طلبة الدكتوراه على أن تغطي السيارة أغلب الاحتياجات الأساسية للعملاء.

وقد طور الباحثون شاحنة ذات صندوق مسطح يستطيع حمل ألف كيلوجرام أو يتيح مكان لحمل 8 أشخاص. وبفضل تجهيزها بنظام الدفع الرباعي، فإن السيارة الجديدة «أيه كار» تستطيع العمل في الظروف الشاقة.

في الوقت نفسه فإن السيارة تعمل بمحركات مزدوجة بقوة 11 حصانا، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 60 كيلومترا في الساعة، وتستطيع قطع مسافة 80 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.

ونظرا لبساطة تصميمها وسرعة تجميعها، فإن تكلفة السيارة الكهربائية الجديدة لن تزيد عن 12 ألف دولار.

ويبحث هؤلاء الباحثون عن مستثمرين لكي يبدؤوا إنتاج نماذج أولية.