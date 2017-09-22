طلبة في جامعة ألمانية يصممون سيارة كهربائية للعمل في أفريقيا

برلين (د ب أ)
كيف يمكن أن يكون شكل السيارة الكهربائية التي يتم تصميمها خصيصا للعمل على طرق القارة الأفريقية؟ هذا السؤال كان موضوع مشروع بحثي لمجموعة من طلبة الدكتوراه في إحدى جامعات مدينة ميونيخ الألمانية حيث طوروا فكرة سيارة كهربائية مصممة للعمل في أفريقيا وعرضوها في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات الذي يختتم دورته الحالية يوم 24 سبتمبر الحالي.
وأثناء تصميم السيارة ركز طلبة الدكتوراه على أن تغطي السيارة أغلب الاحتياجات الأساسية للعملاء.
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في الوقت نفسه فإن السيارة تعمل بمحركات مزدوجة بقوة 11 حصانا، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 60 كيلومترا في الساعة، وتستطيع قطع مسافة 80 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.
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ويبحث هؤلاء الباحثون عن مستثمرين لكي يبدؤوا إنتاج نماذج أولية.