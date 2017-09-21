المركزي الياباني يبقي على السياسة النقدية فائقة المرونة

طوكيو (د ب أ)

قرر البنك المركزي الياباني أمس، الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة للتغلب على الكساد القائم، وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وقال البنك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الدوري الذي استمر يومين: «اقتصاد اليابان ينمو بوتيرة معتدلة، مع دورة واضحة من الدخل إلى الإنفاق». وأضاف البنك أن الناتج الصناعي يتحرك نحو الزيادة بفضل زيادة الطلب الداخلي والخارجي.

في الوقت نفسه، أظهر أحدث تقرير للناتج الصناعي الياباني تراجعه خلال يوليو الماضي بنسبة0.8% عن الشهر السابق، وهو أول تراجع خلال شهرين.

كما ارتفعت أسعار المستهلك في اليابان خلال يوليو الماضي بنسبة 0.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي لتواصل ارتفاعها للشهر السابع على التوالي، وإن ظل معدل الارتفاع أقل كثيراً من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي، وهو 2% سنوياً.

يذكر أن البنك المركزي الياباني بدأ تطبيق السياسة النقدية فائقة المرونة في أبريل 2013 بهدف الوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف خلال عامين، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.