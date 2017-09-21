«جنرال ألكتريك» تتخلى عن أسطولها من الطائرات الخاصة لخفض النفقات

نيويورك (أ ف ب)

تخطط شركة جنرال ألكتريك الأميركية العملاقة لبيع أسطولها من الطائرات الخاصة، في خطوة تهدف إلى خفض نفقاتها وسط تباطؤ نشاط العديد من قطاعاتها الصناعية الرئيسة، بحسب ما ذكرته الأربعاء متحدثة باسم الشركة.

وقالت المتحدثة لفرانس برس، «كما قلنا سابقاً نحن ننفذ خطة لخفض النفقات بقيمة 2 مليار دولار مع نهاية عام 2018».

وأضافت «كجزء من هذا الجهد، وابتداءً من اليوم، سنقوم بتقليص خدمات النقل الجوي داخل الشركة، وسنستخدم شركات تأجير طائرات عندما تستدعي الحاجة». وتملك جنرال الكتريك عدة طائرات نفاثة خاصة وطائرات مروحية يستخدمها مديرو الشركة من أجل الفاعلية في العمل والأمن.

وقالت المتحدثة، إن الشركة تخطط لبيع أسطولها من الطائرات.وتعرضت جنرال الكتريك لضغوط في وول ستريت بسبب ضعف نشاط قطاعات النفط والغاز والكهرباء فيها، ما شكّل ضغطاً على توقعات أرباحها المالية.

وهبطت قيمة أسهم الشركة أكثر من 23% منذ يناير، على الرغم من أن أداء البورصة بشكل عام سجّل أرقاماً قياسية جديدة مرات متعددة.