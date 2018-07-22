ماركيز ينهي مسيرته الكروية

مكسيكو سيتي (د ب أ)

توجه المدافع المكسيكي المخضرم رافاييل ماركيز بالشكر إلى جماهير كرة القدم، تزامناً مع إسدال الستار على مسيرته الكروية الحافلة.

وأعرب مدافع برشلونة الإسباني السابق عن رضاه بشأن مسيرته التي امتدت لـ22 عاماً في الملاعب.

وكتب ماركيز ( 39 عاماً) في رسالة الوداع: «لست نادماً على أي شيء، لأن النجاح والكثير من الأخطاء علمتني أن أكون أفضل يوماً بعد يوم، دون أن أخشى ارتكاب الأخطاء وأن أبذل دائماً قصارى جهدي».

وخاض اللاعب الملقب بالقيصر آخر مباراة له الشهر الماضي، عندما التقى المنتخب المكسيكي مع نظيره البرازيلي في دور الستة عشر لمونديال روسيا، ليسجل مشاركته الخامسة في كأس العالم.

وكان ماركيز أنهى مسيرته الاحترافية على مستوى الأندية قبل كأس العالم عبر بوابة أطلس، الفريق الذي ظهر معه في بداية مسيرته عام 1996.

وكان ماركيز عاد إلى صفوف فريق أطلس في 2015 بعد نحو 20 عاماً من بدايته مع نفس الفريق.

وسجل ماركيز أيضاً مسيرة حافلة مع موناكو، وأيضاً برشلونة الذي فاز معه بلقب الدوري الإسباني أربع مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرتين.