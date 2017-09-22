القطاع الموسيقي الأميركي ينتعش بفضل خدمات البث التدفقي

نيويورك (أ ف ب)
شهد القطاع الموسيقي في الولايات المتحدة نمواً في النصف الأول من العام 2017، بدفع خصوصاً من منصات البث التدفقي التي بلغت الاشتراكات المدفوعة فيها 30 مليوناً.
وأنعش ازدهار تقنية البث التدفقي التي تتيح الاستماع إلى الموسيقا بلا حدود قطاعاً كان يشهد تراجعاً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، في ظل تراجع مبيعات الأقراص المدمجة.
|
|
ويعزى هذا التحسن أيضاً إلى انحسار تراجع المبيعات المادية التي لم تنخفض سوى بنسبة 1% في هذه الفترة، بعيداً عن المستويات الكارثية التي سجلتها في السنوات الأخيرة، غير أن نسبة المبيعات تبقى أدنى بكثير من تلك المسجلة قبل عصر الإنترنت الذي أحدث تحولاً جذرياً في قطاع الموسيقا.