البايرن يهزم سان جيرمان

كلجنفورت (أ ف ب)

فاز بايرن ميونيخ بطل ألمانيا على باريس سان جيرمان بطل فرنسا 3-1 على ملعب وورترسي شتاديوم في كلاجنفورت النمساوية، ضمن الكأس الدولية للأبطال في كرة القدم.

وسجل الإسباني خافي مارتينيز أول أهداف بايرن في مرمى جانلويجي بوفون المنتقل من يوفنتوس، إثر ركنية نفذها الهولندي اريين روبين، وتابعها الأول برأسه على يمين الحارس الإيطالي الشهير (60).

وافتتح الشاب الأميركي تيموثي وياه (18 عاماً)، نجل الرئيس الليبيري الحالي جورج وياه الحائز على جائزة الكرة الذهبية عام 1995 عندما كان في صفوف ميلان الإيطالي وبعد نجاحاته مع سان جيرمان بالذات، التسجيل للفريق الفرنسي في الشوط الأول بتسديدة من داخل المنطقة (31).

وترك بوفون مكانه لريمي ديكان (66) فاهتزت الشباك الفرنسية بعد دقيقتين من ركلة حرة نفذها بنجاح البرتغالي ريناتو سانشيس (68).

وأكد الهولندي الشاب جوشوا تسيركتسي (17 عاماً) القادم من أكاديمية فيينورد، فوز العملاق البافاري بالهدف الثالث، إثر عرضية من سيرج جنابري (78). وكان بوروسيا دورتموند الألماني تغلب على بطل إنجلترا مانشستر سيتي 1-صفر. ويلعب بايرن ميونيخ مباراته المقبلة الخميس المقبل مع يوفنتوس بطل إيطاليا، وسان جيرمان السبت ضد أرسنال الإنجليزي.