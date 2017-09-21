تراجع ثقة المستهلكين في تركيا إلى أقل مستوياتها في 6 أشهر

أنقرة (د ب أ)

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة أمس الخميس تراجع ثقة المستهلكين في تركيا خلال سبتمبر الحالي إلى أقل مستوى لها منذ 6 أشهر.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال سبتمبر الحالي إلى68.7 نقطة، مقابل 71.1 نقطة في أغسطس الماضي وهو أقل مستوى له منذ سجل 67.8 نقطة في مارس الماضي.

وتراجع المؤشر الفرعي لقياس توقعات المستهلكين للموقف المالي من91.9 نقطة في أغسطس الماضي إلى89.6 نقطة خلال الشهر الحالي.

كما تراجع تقييم النظرة المستقبلية للاقتصاد بشكل عام خلال الشهر الحالي، حيث تراجع مؤشرها من97.9 نقطة إلى94.9 نقطة خلال شهر. وتراجع مؤشر توقعات البطالة إلى70.5 نقطة خلال سبتمبر الحالي مقابل72.4 نقطة خلال الشهر الماضي.